Getam prende homem por ameaçar ex-mulher com faca no Novo Ipanema

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (8) após ameaçar a ex-companheira com uma faca, no bairro Novo Ipanema, em Três Lagoas. O caso foi registrado como ameaça no contexto de violência doméstica.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do GETAM foi acionada por volta das 23h10 para atender a ocorrência. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter discutido com o companheiro durante o dia e que ambos decidiram colocar fim ao relacionamento. Após a discussão, o homem deixou a residência.