Getam prende homem por tráfico de drogas no bairro Paranapungá

Policiais militares do Grupo Especializado Tático em Motos (Getam), do 2º Batalhão da Polícia Militar, prenderam um homem de 29 anos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (26), no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

A prisão ocorreu por volta das 21h45, durante uma abordagem de rotina a um grupo de pessoas que estava em uma calçada. Ao perceber a aproximação da equipe policial, um dos homens arremessou um objeto ao chão, atitude que chamou a atenção dos militares.