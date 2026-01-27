Getam prende homem por tráfico de drogas no bairro Paranapungá

Policiais militares do Grupo Especializado Tático em Motos (Getam), do 2º Batalhão da Polícia Militar, prenderam um homem de 29 anos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (26), no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.
A prisão ocorreu por volta das 21h45, durante uma abordagem de rotina a um grupo de pessoas que estava em uma calçada. Ao perceber a aproximação da equipe policial, um dos homens arremessou um objeto ao chão, atitude que chamou a atenção dos militares.
Durante a verificação, os policiais localizaram o embrulho dispensado pelo suspeito, contendo 21 porções de cocaína. Questionado, o homem confessou que havia mais entorpecentes na casa onde mora. No local, a equipe encontrou cerca de 36 gramas da mesma droga, além de uma balança de precisão.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão. Uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para dar apoio na condução do homem até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde o caso foi registrado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.