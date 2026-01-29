Veículos de Comunicação
Três Lagoas

MANSO

Getam recupera carro furtado em Castilho SP e que rodava em Três Lagoas MS

Carro foi furtado de vizinha do criminoso que passeava tranquilamente em Três Lagoas

Alfredo Neto

Prisão do suspeito e recuperação de carro furtado ocorreu 24h depois do crime: Alfredo Neto/RCN67
Prisão do suspeito e recuperação de carro furtado ocorreu 24h depois do crime: Alfredo Neto/RCN67

Militares do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) recuperaram, na noite desta quinta-feira (29), um veículo Volkswagen Gol que havia sido furtado na noite de quarta-feira (28), no município de Castilho (SP), e que estaria circulando por Três Lagoas (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 17h45, quando a equipe do Getam realizava rondas pelo bairro São Jorge. No cruzamento da Avenida Doutor Eloy Chaves com a Avenida Baldomero Leituga, os policiais avistaram o automóvel e perceberam que o condutor demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem.

Durante a checagem da placa, os militares constataram que o veículo possuía registro de furto. Questionado, o suspeito relatou que havia subtraído o carro de uma vizinha de sua mãe, no bairro Nova York, em Castilho (SP), por volta das 17h de quarta-feira, seguindo diretamente para Três Lagoas.

Ainda segundo o autor, a vítima costumava deixar o veículo estacionado na calçada, destrancado e com a chave na ignição. Ao perceber a situação, ele aproveitou a oportunidade, entrou no carro e fugiu, permanecendo posteriormente na região da rodoviária de Três Lagoas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), juntamente com o veículo recuperado.

