Getam recupera em Três Lagoas carro que foi furtado em Castilho (SP)

Militares do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) recuperaram, na noite desta quinta-feira (29), um veículo Volkswagen Gol que havia sido furtado na noite de quarta-feira (28), no município de Castilho (SP), e que estaria circulando por Três Lagoas (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 17h45, quando a equipe do Getam realizava rondas pelo bairro São Jorge. No cruzamento da Avenida Doutor Eloy Chaves com a Avenida Baldomero Leituga, os policiais avistaram o automóvel e perceberam que o condutor demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem.

Durante a checagem da placa, os militares constataram que o veículo possuía registro de furto. Questionado, o suspeito relatou que havia subtraído o carro de uma vizinha de sua mãe, no bairro Nova York, em Castilho (SP), por volta das 17h de quarta-feira, seguindo diretamente para Três Lagoas.