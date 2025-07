Golpes virtuais causam prejuízo R$ 3 mil a idosos

Duas pessoas compareceram à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas para registrar boletins de ocorrência envolvendo fraudes eletrônicas, nesta semana. Os golpes causaram um prejuízo total de R$ 2.640, somando os valores perdidos pelas vítimas — um idoso de 76 anos e uma mulher de 59.

O primeiro caso foi registrado por um aposentado que relatou ter perdido R$ 1.200 ao cair em um golpe de clonagem de WhatsApp. Segundo o boletim de ocorrência, ele recebeu mensagens de um número desconhecido com a foto e o nome de seu filho, solicitando ajuda para o pagamento urgente de um boleto. Sem desconfiar da fraude, o idoso realizou a transferência bancária para a conta informada pelos criminosos.

Após o envio, os golpistas retornaram pedindo mais R$ 1.000, alegando que o valor ainda era insuficiente. Desconfiado, o homem entrou em contato diretamente com a nora, que confirmou que o celular do filho havia sido clonado. Foi então que ele percebeu o golpe e procurou a delegacia para formalizar a denúncia.

No segundo caso, registrado no mesmo dia, uma mulher de 59 anos perdeu R$ 1.440 após cair em um golpe envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A vítima relatou que recebeu uma mensagem de uma suposta atendente do órgão, informando que seu benefício previdenciário havia sido bloqueado. A golpista, que possuía diversos dados pessoais da vítima, solicitou a confirmação das informações para “regularizar o cadastro”.