Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Visita

Governador Eduardo Riedel cumpre extensa agenda de obras em Três Lagoas

Visita inclui lançamento, entregas e supervisão de importantes investimentos em infraestrutura, educação e saúde

Ana Cristina Santos

Visita do governador reforça o volume de investimentos do Governo do Estado em Três Lagoas
Visita do governador reforça o volume de investimentos do Governo do Estado em Três Lagoas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), cumpre nesta quinta-feira (30) uma extensa agenda de compromissos em Três Lagoas, onde participa de entregas, lançamentos e supervisão de obras que abrangem diversas áreas, entre elas infraestrutura, educação, habitação e saúde.

A programação começa ao meio-dia, no Sindicato Rural, com a assinatura da ordem de início de serviço para a obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-320, no trecho que liga Três Lagoas a áreas de grande importância produtiva.

Às 14 horas, o governador participa da entrega de obras nas escolas estaduais, incluindo reformas e ampliações. Entre elas, estão as unidades E.E. Professor João Magiano Pinto, E.E. Fernando Corrêa, E.E. Bom Jesus, E.E. Dom Aquino Corrêa, E.E. Afonso Pena, E.E. Luiz Lopes de Carvalho e E.E. Padre João Tomes, que também receberá uma quadra de esportes com arquibancada e cobertura. O ato será realizado na avenida Antônio Trajano, 1662, no Centro.

Em seguida, às 15 horas, Riedel entrega a obra de reforma da Unidade de Saúde da Família do bairro Santo André, localizada na rua Cel. Augusto Corrêa da Costa, 284.

Às 16 horas, o governador acompanha a execução das obras de 50 novas unidades habitacionais no Jardim das Violetas, na Rua Juracy Pereira Falco. Logo depois, às 16h30, supervisiona as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Parque São Carlos (Lote II).

Notícias Relacionadas

A agenda segue às 17 horas, com a vistoria das obras de construção da Policlínica Regional, no Bairro Nova Três Lagoas, um dos principais investimentos em saúde do município.

Às 17h30, o governador visita as obras do Shopping Popular e do Espaço Fácil MS, ambos localizados na avenida Rosário Congro, região da feira municipal.

Encerrando o dia, às 18 horas, Eduardo Riedel participa da inauguração do Parque Linear, também na avenida Rosário Congro, no Bairro Colinos.

A visita do governador reforça o volume de investimentos do Governo do Estado em Três Lagoas, cidade que tem recebido obras em diferentes setores, consolidando-se como um dos principais polos de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos