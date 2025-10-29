Governador Eduardo Riedel cumpre extensa agenda de obras em Três Lagoas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), cumpre nesta quinta-feira (30) uma extensa agenda de compromissos em Três Lagoas, onde participa de entregas, lançamentos e supervisão de obras que abrangem diversas áreas, entre elas infraestrutura, educação, habitação e saúde.

A programação começa ao meio-dia, no Sindicato Rural, com a assinatura da ordem de início de serviço para a obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-320, no trecho que liga Três Lagoas a áreas de grande importância produtiva.

Às 14 horas, o governador participa da entrega de obras nas escolas estaduais, incluindo reformas e ampliações. Entre elas, estão as unidades E.E. Professor João Magiano Pinto, E.E. Fernando Corrêa, E.E. Bom Jesus, E.E. Dom Aquino Corrêa, E.E. Afonso Pena, E.E. Luiz Lopes de Carvalho e E.E. Padre João Tomes, que também receberá uma quadra de esportes com arquibancada e cobertura. O ato será realizado na avenida Antônio Trajano, 1662, no Centro.

Em seguida, às 15 horas, Riedel entrega a obra de reforma da Unidade de Saúde da Família do bairro Santo André, localizada na rua Cel. Augusto Corrêa da Costa, 284.

Às 16 horas, o governador acompanha a execução das obras de 50 novas unidades habitacionais no Jardim das Violetas, na Rua Juracy Pereira Falco. Logo depois, às 16h30, supervisiona as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Parque São Carlos (Lote II).