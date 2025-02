Governo de MS lança ‘Transferência Digital’ de veículos; saiba como funciona

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) lançou a Transferência Digital, um serviço que visa trazer mais agilidade e comodidade no processo de compra e venda de veículos usados. Com a nova ferramenta, a transferência pode ser realizada sem a necessidade de ir a agências ou cartórios, tornando o processo mais rápido e acessível.

O procedimento começa no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde o vendedor inicia o processo de venda, inserindo os dados do comprador. Após a declaração de venda, o comprador é notificado e deve seguir com o processo de regularização. Caso o veículo esteja apto para a transferência digital, o vendedor deve inserir os dados do comprador e da venda, revisá-los e enviar para aprovação. O comprador, por sua vez, recebe a notificação e realiza a vistoria do veículo no Detran-MS ou em uma vistoriadora credenciada, além de verificar e regularizar eventuais débitos de multas.