Ponta Porã e Três Lagoas recerão R$ 417 Milhões em rodovias estaduais

Mais de R$ 417,3 milhões serão aplicados pelo Governo de Mato Grosso do Sul na pavimentação de rodovias estratégicas nos municípios de Três Lagoas e Ponta Porã.

Os investimentos, anunciados nesta semana pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), ligada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), foram detalhados em três editais de licitação publicados em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 28 de março de 2025.

Pavimentação da MS-320 em Três Lagoas

Um trecho de 62,9 km da rodovia MS-320, em Três Lagoas, será contemplado com a maior parte dos recursos, totalizando R$ 276,1 milhões.

A obra, que abrange desde a elaboração dos projetos básico e executivo até a pavimentação asfáltica e construção de obras de arte especiais, conectará a MS-377 à BR-158. A sessão de abertura da licitação está agendada para 10 de julho, às 8h30.

A infraestrutura é vista como essencial para o fortalecimento da logística regional.

Obras na MS-380 em Ponta Porã

Em Ponta Porã, dois lotes da MS-380 serão pavimentados com um investimento conjunto de R$ 141 milhões. Cerca de 36,40 km, entre a Rua Paraná (final do trecho urbano) e a BR-463, serão beneficiados, além de um trecho adicional ligando a MS-380 à MS-164.

As licitações dos lotes 1 e 2 estão marcadas para 23 de abril, às 8h30 e 10h, respectivamente. A rota é considerada vital para o escoamento da produção agropecuária.

Impactos Esperados

A infraestrutura rodoviária do estado será ampliada e qualificada com essas obras, conforme destacado pelo secretário Guilherme Alcântara.

“A malha rodoviária fortalecida é crucial para a logística, segurança e competitividade”, afirmou.

A expectativa é de que o escoamento da produção seja agilizado, os custos logísticos sejam reduzidos e o desenvolvimento regional seja impulsionado.

Consulta aos Editais

Os editais foram disponibilizados para consulta nos sites da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e do Governo Federal (www.gov.br/pncp/pt-br). As obras reforçam o compromisso do governo estadual com a melhoria da mobilidade e da economia em Mato Grosso do Sul.