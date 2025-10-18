Guaicurus Rugby representa MS em evento de divulgação

O rugby nasceu em 1823, na cidade de Rugby, na Inglaterra. A história conta que durante uma partida de futebol, o jovem William Webb Ellis pegou a bola com as mãos e saiu correndo, um gesto que deu origem a um novo esporte.

Com o tempo, o jogo ganhou regras próprias e se espalhou pelos países de língua inglesa, tornando-se popular, principalmente no Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e França. No Brasil, o rugby começou a ser praticado no início do século 20, mas só nos últimos anos tem crescido de verdade, com a criação de clubes, campeonatos e seleções nacionais. Em Três Lagoas, a modalidade esportiva chegou em 2012, através de dois amigos universitários que já conheciam a modalidade em outro estado e resolveram praticá-la aqui”, explicou o atual treinador Gustavo Fernando Bernardes. “Ainda é pouco difundido, mas a gente faz um trabalho há mais de dez anos, treinamos no entorno da lagoa maior, chama atenção das pessoas, elas param, assistem, se interessam, mas ainda sofre rejeição por ser um esporte de contato”, explicou Gustavo.