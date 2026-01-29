Homem alcoolizado invade frente de carreta causando grave acidente que deixou filha de 10 anos em estado gravíssimo

Um grave acidente envolvendo um carro GM Celta e uma carreta Mercedes-Benz deixou uma menina de 10 anos gravemente ferida, na tarde desta quarta-feira.

A colisão ocorreu por volta das 14h30, no cruzamento das avenidas Ranulpho Marques Leal e Baldomero Leituga, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações apuradas no local, o pai da criança conduzia o GM Celta pela avenida Ranulpho Marques Leal, no sentido sul, enquanto a carreta trafegava no sentido oposto da mesma via.

Ao chegar ao cruzamento, o motorista do carro tentou realizar uma conversão à esquerda manobra proibida naquele trecho para acessar a avenida Baldomero Leituga, no sentido leste, em direção às Faculdades AEMS.

Durante a conversão irregular, o veículo acabou entrando na frente da carreta. O condutor do caminhão não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a lateral do automóvel, justamente no lado em que a criança estava.