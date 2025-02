Homem ameaça esposa com facão durante confraternização em Três Lagoas

Na madrugada desta segunda-feira (24), a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para responder a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas. Um homem, durante uma confraternização com amigos, teria brandido um facão para intimidar sua esposa.

O incidente ocorreu na residência de amigos do casal, onde estavam reunidos. Em determinado momento, um desentendimento entre os dois escalou para uma situação de risco, com o homem se alterando e fazendo ameaças à mulher com a arma branca.