Homem ameaça inquilinos com facão e é preso pela Rádio Patrulha

Na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 9h22, uma guarnição da Polícia Militar do 2° Batalhão de Três Lagoas foi acionada pelo COPOM para atender ocorrência de ameaça e vias de fato no endereço Rua José Gonçalves Filho, nº 1.123, no bairro Interlagos.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram o autor como W.S.P., que tentava evadir-se do imóvel. Ele foi alcançado e abordado ainda nas proximidades da residência. No interior da casa, as vítimas — o senhor C.R. e o cidadão venezuelano Z.M. — relataram que o inquilino havia se alterado por volta das 10h00 e, empunhando um facão, ameaçado-os de morte.

Segundo o boletim, o suspeito, visivelmente nervoso, sacou a arma branca e tentou desferir um golpe contra Z.M., interrompido apenas pela intervenção de uma testemunha. Após os fatos, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram o facão escondido em uma janela, que foi apreendido como prova.