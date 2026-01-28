Homem baleado na cabeça morre após cinco dias internado e Polícia Civil aprofunda investigação em Três Lagoas

Morreu na noite desta terça-feira (27), no Hospital Auxiliadora, o jovem Kaique Oliveira da Silva, de 19 anos, que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça na noite da última quinta-feira (22), em um apartamento do Residencial Rubens Cunha, no Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas, MS.

De acordo com informações apuradas no local, Kaique estava no apartamento acompanhado de conhecidos. Em determinado momento, um amigo teria saído do imóvel para comprar bebidas e, poucos metros depois, ouviu um disparo.

Ao retornar, encontrou o jovem caído na cozinha, inconsciente e com ferimento na região da cabeça.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de reanimação, conseguiu restabelecer os sinais vitais e encaminhou o jovem em estado gravíssimo ao Hospital Auxiliadora, onde permaneceu internado até evoluir a óbito.