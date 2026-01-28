Homem baleado na cabeça morre após cinco dias internado e Polícia Civil aprofunda investigação em Três Lagoas

Morreu na noite desta terça-feira (27), no Hospital Auxiliadora, o jovem Kaique Oliveira da Silva, de 19 anos, que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça na noite da última quinta-feira (22), em um apartamento do Residencial Rubens Cunha, no Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas, MS.
De acordo com informações apuradas no local, Kaique estava no apartamento acompanhado de conhecidos. Em determinado momento, um amigo teria saído do imóvel para comprar bebidas e, poucos metros depois, ouviu um disparo.
Ao retornar, encontrou o jovem caído na cozinha, inconsciente e com ferimento na região da cabeça.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de reanimação, conseguiu restabelecer os sinais vitais e encaminhou o jovem em estado gravíssimo ao Hospital Auxiliadora, onde permaneceu internado até evoluir a óbito.
Ainda na noite do ocorrido, o amigo que estava com a vítima, uma mulher que também se encontrava no apartamento e outra pessoa que foi uma das primeiras a chegar ao local foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.
O caso apresenta circunstâncias consideradas atípicas. No momento do atendimento, a perícia técnica não foi acionada, o local não passou por preservação e nenhuma arma de fogo foi localizada no apartamento. Diante desses fatores, a Polícia Civil apura o caso com cautela e trabalha com diferentes hipóteses para esclarecer a dinâmica do disparo.
Inicialmente tratado como uma possível tentativa de autoextermínio, o episódio passou a demandar análise mais aprofundada, diante de elementos que indicam a necessidade de ampliação das linhas de investigação. O inquérito policial segue em andamento e deve ser complementado com depoimentos, laudos periciais e exames técnicos.