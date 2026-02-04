Homem de 63 anos é encontrado morto dentro de residência no Jardim Alvorada

O corpo de João Bezerra dos Santos Júnior, de 63 anos, foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira (4), em uma residência localizada na Rua Coronel Luiz Corrêa da Silveira, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17h, vizinhos acionaram a corporação após perceberem um forte odor vindo do imóvel. João Bezerra morava sozinho e, segundo relatos, não era visto desde o último sábado.Ainda conforme os vizinhos, no sábado à tarde foram ouvidos barulhos comuns da rotina do morador, como móveis sendo arrastados.

No entanto, no domingo o local permaneceu em silêncio, situação que inicialmente não chamou atenção. Com o passar dos dias, o odor intenso e a presença de moscas levantaram a suspeita de que algo estaria errado. Os policiais da Rádio Patrulha foram até a residência e, acompanhados por vizinhos, arrombaram a porta, localizando João Bezerra já sem vida e em estado avançado de decomposição.