MORTE NATURAL

Homem de 63 anos é encontrado morto dentro de residência no Jardim Alvorada

Não havia sinais de violência e morte natural é a hipótese mais provável para morte de João Bezerra

Alfredo Neto

Vizinhos deram falta de João Bezerra e PM localizou o corpo em avançado estado de putrefação: Alfredo Neto/RCN67
O corpo de João Bezerra dos Santos Júnior, de 63 anos, foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira (4), em uma residência localizada na Rua Coronel Luiz Corrêa da Silveira, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17h, vizinhos acionaram a corporação após perceberem um forte odor vindo do imóvel. João Bezerra morava sozinho e, segundo relatos, não era visto desde o último sábado.Ainda conforme os vizinhos, no sábado à tarde foram ouvidos barulhos comuns da rotina do morador, como móveis sendo arrastados.

No entanto, no domingo o local permaneceu em silêncio, situação que inicialmente não chamou atenção. Com o passar dos dias, o odor intenso e a presença de moscas levantaram a suspeita de que algo estaria errado. Os policiais da Rádio Patrulha foram até a residência e, acompanhados por vizinhos, arrombaram a porta, localizando João Bezerra já sem vida e em estado avançado de decomposição.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos legais.

Segundo as informações iniciais, não havia sinais de arrombamento nem indícios de violência, e a suspeita é de morte natural.O caso foi registrado como achado de cadáver, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde será realizado o exame necroscópico, que irá apontar oficialmente a causa da morte.

