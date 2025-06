Homem é autuado por pesca subaquática ilegal no Rio Paraná, em Três Lagoas

Durante patrulhamento fluvial realizado na manhã de sábado (8), a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas autuou um homem por prática de pesca subaquática sem autorização legal no Rio Paraná.

A ação faz parte das fiscalizações de rotina da 2ª Companhia do Batalhão da PMA (2º BPMA), que visam coibir crimes ambientais na região.A equipe partiu da marina Praya, em Três Lagoas, e seguiu em direção ao Rio Tietê, nas proximidades do município de Itapura (SP).

No trajeto, os policiais avistaram um mergulhador na margem direita do Rio Paraná, na área montante da Usina Hidrelétrica de Jupiá. Durante a abordagem, os militares constataram que o homem realizava pesca subaquática sem qualquer tipo de licença ambiental, cadastro ou autorização do órgão competente.