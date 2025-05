Homem é flagrado com celulares furtados após ser rastreado pela vítima

Um homem, de 30 anos, foi flagrado com dois celulares furtados após a vítima rastrear os aparelhos e acionar a Polícia Militar. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira (26), na rua Antoniel Cardoso da Cunha, no bairro Jardim Nova Ipanema, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações do boletim de ocorrência, após ter os celulares furtados, a vítima registrou o crime e, utilizando o sistema de rastreamento, localizou os aparelhos em um veículo estacionado em via pública. A Polícia Militar foi acionada e, com apoio da vítima, identificou o carro apontado pelo sinal do rastreador.