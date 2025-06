Homem é morto a facadas após briga em carvoaria na zona rural de Selvíria

Um homem foi morto a facadas na tarde deste domingo (22), em uma área rural de Selvíria (MS), após uma discussão durante uma bebedeira. O crime ocorreu em uma espécie de carvoaria, onde vítima e autor passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas.

De acordo com informações da Polícia Militar e da própria confissão do suspeito, durante um desentendimento, ambos passaram a se agredir fisicamente. Em meio à briga, o autor teria se apossado de uma faca com cabo branco e desferido ao menos um golpe no peito da vítima.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital Municipal de Selvíria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Ainda segundo o registro policial, a versão inicial do autor seria de que o crime ocorreu após a vítima agredir sua tia. No entanto, testemunhas relataram à Polícia Militar que a discussão teria começado por causa de uma caixa de som.