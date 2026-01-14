Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Homem é morto com facada no peito no Quinta da Lagoa

Polícia Civil irá investigar o caso

Alfredo Neto

Homem é morto com facada no peito no Quinta da Lagoa

Um homem identificado como Valdeci Ferreira de Oliveira, de 47 anos, conhecido popularmente como Tuca, foi morto com uma facada no peito no final da tarde desta quarta-feira (14), dentro da residência onde morava, na rua Doutor Munir Thomé, no bairro Quinta da Lagoa, região leste de Três Lagoas (MS).

De acordo com informações repassadas por moradores da região, Valdeci vivia sozinho no imóvel. A principal suspeita é de que ele tenha se envolvido em uma briga, possivelmente com um usuário de drogas, momentos antes de ser morto.

Um vizinho relatou ter visto um homem correndo em direção à avenida Padre João Thomes poucos minutos antes de a vítima ser encontrada sem vida.

Notícias Relacionadas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar ao local, a equipe apenas pôde constatar o óbito. A casa, que não possui energia elétrica, apresentava sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto físico antes do crime.

Ainda conforme apurado, Valdeci enfrentava problemas com dependência alcoólica e mantinha convivência frequente com usuários de drogas que circulam pela praça do bairro Alvorada.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o autor.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos