Homem é morto com facada no peito no Quinta da Lagoa

Um homem identificado como Valdeci Ferreira de Oliveira, de 47 anos, conhecido popularmente como Tuca, foi morto com uma facada no peito no final da tarde desta quarta-feira (14), dentro da residência onde morava, na rua Doutor Munir Thomé, no bairro Quinta da Lagoa, região leste de Três Lagoas (MS).
De acordo com informações repassadas por moradores da região, Valdeci vivia sozinho no imóvel. A principal suspeita é de que ele tenha se envolvido em uma briga, possivelmente com um usuário de drogas, momentos antes de ser morto.
Um vizinho relatou ter visto um homem correndo em direção à avenida Padre João Thomes poucos minutos antes de a vítima ser encontrada sem vida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar ao local, a equipe apenas pôde constatar o óbito. A casa, que não possui energia elétrica, apresentava sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto físico antes do crime.
Ainda conforme apurado, Valdeci enfrentava problemas com dependência alcoólica e mantinha convivência frequente com usuários de drogas que circulam pela praça do bairro Alvorada.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o autor.