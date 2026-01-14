Homem é morto com facada no peito no Quinta da Lagoa

Um homem identificado como Valdeci Ferreira de Oliveira, de 47 anos, conhecido popularmente como Tuca, foi morto com uma facada no peito no final da tarde desta quarta-feira (14), dentro da residência onde morava, na rua Doutor Munir Thomé, no bairro Quinta da Lagoa, região leste de Três Lagoas (MS).

De acordo com informações repassadas por moradores da região, Valdeci vivia sozinho no imóvel. A principal suspeita é de que ele tenha se envolvido em uma briga, possivelmente com um usuário de drogas, momentos antes de ser morto.

Um vizinho relatou ter visto um homem correndo em direção à avenida Padre João Thomes poucos minutos antes de a vítima ser encontrada sem vida.