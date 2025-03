Homem é preso em flagrante após espancar garotas em pista de skate

Uma equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar, prendeu um homem de 41 anos, na madrugada desta quarta-feira (26), por agredir duas adolescentes, após um desentendimento entre ele, e um trio de garotas, na pista de skate na orla da Lagoa Maior, Centro de Três Lagoas.

No período da madrugada, um homem estaria com três adolescentes de 15 anos, visivelmente alterado e sob efeito de álcool. Após uma das adolescentes sofrer uma queda, teria passado a agredir as garotas, com socos e chutes. Duas adolescentes teriam sido espancadas pelo criminoso, que já é conhecido da polícia, por passagens criminais por tráfico de drogas e roubo.