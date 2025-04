Homem é preso em flagrante após furtar fios de cobre na região central de Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (11), um homem de 48 anos suspeito de furtar fiação elétrica de um poste localizado na Rua Generoso Siqueira, na área central da cidade.

O crime ocorreu por volta das 5h25 e foi registrado por uma câmera de segurança.A imagem foi rapidamente repassada à 1ª Delegacia de Polícia, o que permitiu a pronta identificação do autor, M.N.S., de 48 anos. Com base nas informações, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito ainda nas proximidades do local do crime.

Durante a abordagem, o homem confessou a prática do furto e indicou onde havia escondido o material subtraído — debaixo de pedras, próximo ao local do delito. A fiação foi recuperada e apreendida.