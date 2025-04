Homem é preso em flagrante por estupro em Andradina

A mulher foi amarrada e obrigada a permanecer de bruços no chão enquanto o agressor alternava entre agressividade e falas desconexas. Após os abusos, ele devolveu seus pertences, apagou mensagens do WhatsApp e a abandonou em um trevo de Três Lagoas.

Durante o trajeto, o suspeito trancou as portas do carro e exigiu que a vítima entregasse seus pertences. Em seguida, levou-a para um canavial na zona rural entre Castilho e Itapura (SP), onde a violentou sob constantes ameaças.

A vítima relatou que conheceu o suspeito por um site de encontros e que haviam combinado um programa sexual (prostituição). No entanto, ao buscá-la em Três Lagoas (MS), o homem desviou o trajeto para uma área isolada, onde cometeu os abusos sob ameaças com uma faca.

Após serem informados, policiais militares do estado de São Paulo, iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado por volta das 20h45 em sua residência, em Andradina, e preso sem resistência.

Versão do suspeito em depoimento.

Na delegacia, o homem afirmou que o encontro foi consensual e que a relação ocorreu no acostamento próximo ao canavial, com uso de preservativo. Ele negou o uso de violência e de faca, mas não soube explicar por que levou a vítima a um local ermo.O delegado Flavio S. Alves de Miranda, plantonista da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, justificando a gravidade do crime, o risco à vítima e à ordem pública, além dos antecedentes criminais do suspeito, que já havia sido preso anteriormente por estupro. O pedido foi aceito pelo Judiciário.

O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes e confirmar a localização exata dos abusos.