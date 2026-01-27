Homem é preso por tráfico de drogas próximo ao Terminal Rodoviário de Três Lagoas

A Polícia Militar, por meio da equipe de Rádio Patrulha, prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26), na região do Terminal Rodoviário de Três Lagoas (MS).
Por volta das 17h, os policiais realizavam rondas no bairro Santo André quando foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma denúncia de uso e venda de entorpecentes na Praça da Bíblia. Ao chegarem ao local, os militares visualizaram um grupo de pessoas que tentou disfarçar ao perceber a aproximação da viatura.
Durante a abordagem, um dos suspeitos, que utilizava tornozeleira eletrônica, tentou se afastar do grupo e esconder algo na boca, atitude percebida pelos policiais. Na revista, foram encontrados com ele dois aparelhos celulares sem comprovação de procedência e, próximos ao local da abordagem, três porções de crack.
Conforme registrado na ocorrência, o suspeito afirmou ainda ter ingerido outras porções de entorpecentes. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado. O caso seguirá sob investigação.