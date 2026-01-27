Homem é preso por tráfico de drogas próximo ao Terminal Rodoviário de Três Lagoas

A Polícia Militar, por meio da equipe de Rádio Patrulha, prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26), na região do Terminal Rodoviário de Três Lagoas (MS).

Por volta das 17h, os policiais realizavam rondas no bairro Santo André quando foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma denúncia de uso e venda de entorpecentes na Praça da Bíblia. Ao chegarem ao local, os militares visualizaram um grupo de pessoas que tentou disfarçar ao perceber a aproximação da viatura.