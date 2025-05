Homem leva três facadas na praça da rodoviária e corre risco de morte

Um homem ainda não identificado foi socorrido em estado gravíssimo após ser esfaqueado na noite desta segunda-feira (26), durante uma briga com usuários de drogas na Praça da Bíblia, localizada no Terminal Rodoviário Afonso Rodrigues Sandovete, no bairro Santo André, região Norte de Três Lagoas (MS).

Sem portar documentos e bastante agitado, o homem precisou ser contido por policiais militares da Rádio Patrulha para que pudesse ser atendido. Minutos depois, a Unidade de Suporte Avançado do Samu chegou ao local, medicou a vítima e realizou a intubação. Em seguida, o homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Auxiliadora.

Ninguém quis informar aos policiais quem seria o responsável pela tentativa de homicídio. No entanto, uma testemunha que bebia em um bar em frente ao local do crime relatou que a vítima estava acompanhada de uma mulher, também usuária de drogas, e que os dois teriam brigado momentos antes do esfaqueamento. A vítima sofreu duas perfurações no tórax, próximas ao coração, e uma nas costas.