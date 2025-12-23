Homem morre após agressão durante assalto no Jardim Alvorada

Marcelo Augusto Alves da Silva, de 49 anos, morreu após ser violentamente agredido durante um assalto na rua Alfredo Justino, nas proximidades da praça do bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O crime ocorreu na noite de domingo (21) e foi registrado oficialmente na segunda-feira (22).
De acordo com informações da polícia, a vítima foi atingida na cabeça com uma pedra. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro e encaminharam Marcelo em estado grave ao Hospital Regional de Três Lagoas, onde não resistiu aos ferimentos.
O suspeito do crime, um homem de 37 anos foi localizado ainda na madrugada de segunda-feira. Uma testemunha reconheceu o agressor, que também foi identificado pelas roupas usadas no momento do crime. Com ele, a polícia encontrou uma mochila com indícios relacionados ao caso.
Morador em situação de rua e com antecedentes criminais, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O crime foi registrado como latrocínio, roubo qualificado com resultado de morte. A Polícia Civil segue com as investigações.