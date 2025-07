Homem morre após surto psiquiátrico em via pública de Três Lagoas

Um homem de 44 anos, identificado como Álvaro Bueno, morreu na tarde deste sábado (12) após sofrer um surto psiquiátrico em plena via pública, em Três Lagoas (MS). O caso ocorreu na Rua Protásio Garcia Leal, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, no bairro Santa Terezinha.

Segundo relatos, Álvaro teria iniciado o surto nas proximidades de um supermercado na Avenida Clodoaldo Garcia, onde tentou invadir residências e comércios, além de se jogar na frente de veículos. Ele percorreu algumas quadras até cair na calçada do ginásio, onde permaneceu até a chegada das equipes de socorro.