Vídeo: Suspeito de matar em conveniência se apresenta à polícia e afirma não estar arrependido

O homem identificado pelas iniciais O.F.O., suspeito de matar Creone Rodrigues Berco, de 45 anos, na noite de sábado (9) em uma conveniência no Loteamento O.T, em Três Lagoas, se apresentou voluntariamente à polícia pouco tempo após o crime. A vítima foi atingida por uma facada na região abdominal e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da polícia, o suspeito relatou que o crime foi motivado por desavenças antigas. Segundo ele, a inimizade começou quando ambos trabalharam no mesmo condomínio, ocasião em que Creone teria sido dispensado sob acusação de furto. O autor afirmou que, desde então, a vítima nunca teria perdoado a situação.

No dia do crime, O.F.O. contou que parou na conveniência, de propriedade de seu ex-cunhado, para comprar alimentos, quando foi abordado por Creone.