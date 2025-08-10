Vídeo: Suspeito de matar em conveniência se apresenta à polícia e afirma não estar arrependido

O homem identificado pelas iniciais O.F.O., suspeito de matar Creone Rodrigues Berco, de 45 anos, na noite de sábado (9) em uma conveniência no Loteamento O.T, em Três Lagoas, se apresentou voluntariamente à polícia pouco tempo após o crime. A vítima foi atingida por uma facada na região abdominal e não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações da polícia, o suspeito relatou que o crime foi motivado por desavenças antigas. Segundo ele, a inimizade começou quando ambos trabalharam no mesmo condomínio, ocasião em que Creone teria sido dispensado sob acusação de furto. O autor afirmou que, desde então, a vítima nunca teria perdoado a situação.
No dia do crime, O.F.O. contou que parou na conveniência, de propriedade de seu ex-cunhado, para comprar alimentos, quando foi abordado por Creone.
“Ele já chegou empurrando meu irmão e me chamando de filho da puta, ofendendo a minha mãe. Eu pedi para parar, mas ele continuou. Aí eu tirei a faca e meti nele”, declarou em depoimento.
O suspeito afirmou que carregava a faca porque havia recebido o objeto do irmão para uso doméstico, negando ter ido ao local com a intenção de matar. Apesar disso, disse não se arrepender completamente.
“Nunca mais ele vai bater na cara de homem, nem ofender a família dos outros”, afirmou.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e apurar o histórico de desentendimentos entre vítima e autor.