Homem se joga na frente de carreta e morre na BR-262

Tarcísio Góis da Silva, de 29 anos, morreu atropelado por uma carreta na tarde desta sexta-feira (30), na Rodovia BR-262, próximo ao cruzamento com a linha férrea, na região do distrito de Arapuá, zona rural oeste de Três Lagoas (MS).

No início da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a um acidente com vítima fatal. No local, a informação foi confirmada e o plantão da Polícia Civil, assim como a Perícia, foram chamados.