Homem tenta vender jabuti furtado por R$ 30 para comprar droga

Loterias

Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 51 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.872 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (05). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 51 milhões para o próximo sorteio, que acontece no sábado (7). Os números sorteados foram: 08 – 23 – 32 – 34 – 35 – 57 Porém, 83 apostas acertaram cinco dezenas […]