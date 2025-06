Homens são presos por tráfico de drogas e receptação ao lado de escola no Vila Nova

Durante a revista, foi encontrado com E.M.C. um papel contendo 0,4 gramas de substância análoga ao crack. Ao ser questionado, ele afirmou ter comprado a droga de F.S.B. por R\$ 20,00, alegando que seria para uso próprio.Na sequência, a equipe abordou F.S.B., que portava R\$ 97,00 em cédulas fracionadas. Aos policiais, ele confessou que realizava a venda de entorpecentes e autorizou a entrada em sua residência, onde foram localizados mais 1,8 gramas de substância semelhante ao crack, escondida em um tubo plástico sob uma mesa, fixado com fita adesiva.

Ao passar pela Rua Elmano Soares, nos fundos da escola, os policiais flagraram o momento em que E.M.C., de 50 anos, recebeu um invólucro das mãos de F.S.B., de 44 anos, conhecido no meio policial como “Gargamel”.

No imóvel, os policiais também encontraram diversos objetos de origem duvidosa, possivelmente recebidos em troca de drogas, incluindo dois notebooks, sete aparelhos celulares e um televisor. F.S.B. alegou que o televisor pertenceria a um usuário identificado apenas como “Tiago”.Durante a ocorrência, um terceiro indivíduo, identificado como B.G.G.S., chegou ao local visivelmente alterado e sob efeitos de substância entorpecente.

Ele desacatou os policiais com xingamentos e resistiu à abordagem, sendo contido com uso moderado da força e algemado. B.G.G.S. possui uma extensa ficha criminal, com passagens por furto, roubo, estelionato, tráfico, entre outros crimes.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Depac sem lesões aparentes. Os materiais apreendidos foram encaminhados à unidade policial para investigação e demais providências.