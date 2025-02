Hospital Auxiliadora amplia estrutura

Na manhã dessa sexta-feira (31), o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas inaugurou a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, Convencional e Canguru (Ucinco/Ucinca), além da ampliação da Unidade Laura Vicuña e do Centro Cirúrgico. Com a ampliação, o Centro Cirúrgico passa a contar com cinco novas salas, enquanto a estrutura hospitalar ganha mais 10 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dois novos leitos para atendimento por convênio.

Durante a solenidade, o diretor técnico do hospital, Delson do Nascimento, destacou os investimentos na qualificação dos profissionais de saúde e colaboradores, reforçando o compromisso com a excelência no atendimento. Já o diretor-geral, Marco Calderon, ressaltou a importância dos 105 anos de história do Hospital Auxiliadora e agradeceu o apoio dos representantes do poder público federal, estadual e municipal, cujos investimentos possibilitaram as melhorias realizadas.

O evento contou com a presença de importantes autoridades, entre elas o bispo Luiz Gonçalves Knupp, o superintendente do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul, Ronaldo Souza Costa, o senador Nelson Trad Filho, o deputado federal Geraldo Rezende, o deputado estadual Roberto Hashioka, o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, a secretária municipal de Saúde, Elaine Fúrio, e o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia.

Para a diretora-presidente, Irmã Ivone Ranghetti, a inauguração das novas unidades representa mais do que uma ampliação física, mas sim um espaço de cuidado, saúde e amor aos pacientes. O prefeito Cassiano Maia também reforçou o compromisso da gestão municipal com a contratualização do hospital, destacando a importância de um serviço de excelência para atender às demandas da população.

Atualmente, o Hospital Auxiliadora atende pacientes de 13 municípios da região e conta com uma equipe de 1.000 funcionários, com previsão de ampliação para 1.300 até o final do ano, além de 240 profissionais de saúde vinculados à instituição. A ampliação das instalações reforça o compromisso do hospital em oferecer um atendimento de qualidade e humanizado à população.