Hospital Auxiliadora atinge nível máximo da ONA

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, alcançou o nível Excelência da ONA, tornando-se o único hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul a obter o mais alto reconhecimento nacional em qualidade e segurança do paciente. A certificação é concedida a instituições que demonstram gestão integrada, foco em resultados e melhoria contínua, grupo que reúne cerca de 6% dos hospitais do país.

Segundo a diretora de Programas e Projetos, Daniela Mekaru, a conquista consolida a trajetória iniciada em 2018, quando a unidade recebeu a primeira acreditação. “Agora chegamos ao patamar máximo, resultado do comprometimento de quase mil colaboradores e do fortalecimento da cultura de segurança”, afirma. O hospital atende 13 municípios e destina mais de 80% dos serviços ao SUS.