Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Certificado

Hospital Auxiliadora atinge nível máximo da ONA

A certificação é concedida a instituições que demonstram gestão integrada, foco em resultados e melhoria contínua,

Ana Cristina Santos

Com 106 anos, o Hospital Auxiliadora possui 181 leitos, mais de 250 médicos e serviços em expansão - Foto: Arquivo
Com 106 anos, o Hospital Auxiliadora possui 181 leitos, mais de 250 médicos e serviços em expansão - Foto: Arquivo

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, alcançou o nível Excelência da ONA, tornando-se o único hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul a obter o mais alto reconhecimento nacional em qualidade e segurança do paciente. A certificação é concedida a instituições que demonstram gestão integrada, foco em resultados e melhoria contínua, grupo que reúne cerca de 6% dos hospitais do país.

Segundo a diretora de Programas e Projetos, Daniela Mekaru, a conquista consolida a trajetória iniciada em 2018, quando a unidade recebeu a primeira acreditação. “Agora chegamos ao patamar máximo, resultado do comprometimento de quase mil colaboradores e do fortalecimento da cultura de segurança”, afirma. O hospital atende 13 municípios e destina mais de 80% dos serviços ao SUS.

Notícias Relacionadas

A jornada incluiu padronização de processos, investimentos em tecnologia e capacitação, além do engajamento das equipes multiprofissionais. O reconhecimento também amplia a credibilidade institucional e favorece novas parcerias. Para a gerente geral de Operações da ONA, Gilvane Lolato, o resultado reforça o compromisso do hospital filantrópico com atendimento de qualidade e gestão sustentável.

Com 106 anos, o Hospital Auxiliadora possui 181 leitos, mais de 250 médicos e serviços em expansão, como Hemodiálise, Oncologia e UTI Neonatal. A ONA certifica 74% das instituições acreditadas no país, entre elas 430 hospitais.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos