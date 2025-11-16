Hospital Auxiliadora atinge nível máximo da ONA

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, alcançou o nível Excelência da ONA, tornando-se o único hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul a obter o mais alto reconhecimento nacional em qualidade e segurança do paciente. A certificação é concedida a instituições que demonstram gestão integrada, foco em resultados e melhoria contínua, grupo que reúne cerca de 6% dos hospitais do país.
Segundo a diretora de Programas e Projetos, Daniela Mekaru, a conquista consolida a trajetória iniciada em 2018, quando a unidade recebeu a primeira acreditação. “Agora chegamos ao patamar máximo, resultado do comprometimento de quase mil colaboradores e do fortalecimento da cultura de segurança”, afirma. O hospital atende 13 municípios e destina mais de 80% dos serviços ao SUS.
A jornada incluiu padronização de processos, investimentos em tecnologia e capacitação, além do engajamento das equipes multiprofissionais. O reconhecimento também amplia a credibilidade institucional e favorece novas parcerias. Para a gerente geral de Operações da ONA, Gilvane Lolato, o resultado reforça o compromisso do hospital filantrópico com atendimento de qualidade e gestão sustentável.
Com 106 anos, o Hospital Auxiliadora possui 181 leitos, mais de 250 médicos e serviços em expansão, como Hemodiálise, Oncologia e UTI Neonatal. A ONA certifica 74% das instituições acreditadas no país, entre elas 430 hospitais.