Hospital Auxiliadora é habilitado a captar mais de R$ 10 milhões para radioterapia

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a captar até R$ 10,6 milhões para a aquisição de um acelerador linear de radioterapia, equipamento essencial no tratamento do câncer. A autorização consta na Portaria SE/MS nº 909, de 19 de dezembro de 2025, que aprovou o projeto “Horizontes da Cura – Radioterapia Regional na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

A habilitação representa avanço significativo para a consolidação da oncologia na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, ao permitir que o hospital viabilize, por meio de renúncia fiscal, a compra de equipamento de alta complexidade com tecnologia de ponta, capaz de operar técnicas modernas que oferecem maior precisão e segurança ao tratamento.

Ao comentar a importância da medida, o deputa do federal Geraldo Resende destacou o caráter estratégico do PRONON. Segundo o parlamentar, a habilitação permite a captação de até R$ 10,6 milhões em um programa federal voltado à reorganização da oncologia no país, viabilizando a compra de equipamentos como aceleradores lineares, ressonância magnética e tomógrafos.

O parlamentar ressaltou ainda que empresas podem destinar até 1% do imposto de renda devido para financiar para esse tipo de investimento. A destinação, conforme explicou, não gera custos adicionais para empresas, hospital ou Estado e representa compromisso social com a saúde pública.

BUNKER

Paralelamente à habilitação para a compra do equipa mento, foram assegurados R$ 8 milhões para a construção do bunker que irá abrigar o acelerador linear. A estrutura é indispensável para a instalação do serviço de radioterapia, por exigir rigorosas normas de blindagem e segurança radiológica.