Hospital Auxiliadora é habilitado a captar mais de R$ 10 milhões para radioterapia

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a captar até R$ 10,6 milhões para a aquisição de um acelerador linear de radioterapia, equipamento essencial no tratamento do câncer. A autorização consta na Portaria SE/MS nº 909, de 19 de dezembro de 2025, que aprovou o projeto “Horizontes da Cura – Radioterapia Regional na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).
A habilitação representa avanço significativo para a consolidação da oncologia na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, ao permitir que o hospital viabilize, por meio de renúncia fiscal, a compra de equipamento de alta complexidade com tecnologia de ponta, capaz de operar técnicas modernas que oferecem maior precisão e segurança ao tratamento.
Ao comentar a importância da medida, o deputa do federal Geraldo Resende destacou o caráter estratégico do PRONON. Segundo o parlamentar, a habilitação permite a captação de até R$ 10,6 milhões em um programa federal voltado à reorganização da oncologia no país, viabilizando a compra de equipamentos como aceleradores lineares, ressonância magnética e tomógrafos.
O parlamentar ressaltou ainda que empresas podem destinar até 1% do imposto de renda devido para financiar para esse tipo de investimento. A destinação, conforme explicou, não gera custos adicionais para empresas, hospital ou Estado e representa compromisso social com a saúde pública.
BUNKER
Paralelamente à habilitação para a compra do equipa mento, foram assegurados R$ 8 milhões para a construção do bunker que irá abrigar o acelerador linear. A estrutura é indispensável para a instalação do serviço de radioterapia, por exigir rigorosas normas de blindagem e segurança radiológica.
O projeto do bunker foi autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em novembro, após análise técnica detalhada, em conformidade com a legislação vigente. O investimento prevê R$ 6 milhões em emendas parlamentares e R$ 2 milhões de contrapartida do Go verno do Estado, com recursos federais já transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde.
De acordo com Geraldo Resende, a autorização técnica comprova que o processo foi conduzido com responsabilidade e dentro dos padrões exigidos, aproximando a região da concretização de um antigo projeto: a oferta de radioterapia moderna sem a necessidade de longos deslocamentos de pacientes.
IMPACTO
Cadastrado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora avança para se tornar referência regional, com perspectiva de consolidação como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).
A implantação do serviço de radioterapia permitirá que pacientes da Costa Leste realizem todas as etapas do tratamento em Três Lagoas, reduzindo deslocamentos, custos e impactos físicos e emocionais. Para a direção hospitalar, o projeto representa um marco na assistência oncológica regional, com reflexos diretos na qualidade de vida de milhares de pessoas.
Com a habilitação federal para captação de recursos, os valores assegurados para a obra e as autorizações técnicas concedidas, o projeto de radioterapia de Três Lagoas, conforme o depurado, entra na fase de execução e avança para a entrega de resultados concretos à população.