Hospital Regional terá 10 leitos de UTI Pediátrica e Auxiliadora terá unidade intermediária para enfrentar síndromes respiratórias

Com a chegada do período de maior incidência de síndromes respiratórias, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), anunciou a ampliação de 32 novos leitos hospitalares em Mato Grosso do Sul, além do reforço na oferta de cirurgias ortopédicas e gerais. A medida estratégica visa aliviar a sobrecarga da rede pública e garantir atendimento oportuno à população em situação de urgência e emergência, além de pacientes que aguardam procedimentos eletivos.

A expansão abrange os municípios de Campo Grande e Três Lagoas, contemplando tanto adultos quanto crianças.

Três Lagoas

Em Três Lagoas, dois hospitais serão diretamente beneficiados com a ampliação da estrutura voltada ao atendimento infantil. O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé receberá 10 novos leitos de UTI Pediátrica, aumentando a capacidade de atendimento intensivo a crianças.

Já o Hospital Auxiliadora contará com 10 leitos de Unidade Intermediária de Pediatria, funcionando de junho a agosto para dar suporte especializado ao tratamento de doenças respiratórias sazonais.

“Essa medida é uma resposta direta à população que sofre com a falta de leitos neste período de alta incidência de doenças respiratórias. Estamos fortalecendo a rede nos pontos de maior demanda para garantir atendimento oportuno e seguro”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa.