Identificado corpo encontrado em cova rasa dentro de mata

Foi identificado como Kauan Ferreira da Silva, de 18 anos, o jovem encontrado morto e parcialmente enterrado na tarde de quinta-feira (22), em uma área de mata próxima à estrada vicinal de acesso ao Porto de Areia, na zona rural sul de Três Lagoas (MS).

Natural do Maranhão, Kauan tinha como último registro de residência a cidade de Chapadão do Sul (MS), onde era investigado como suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrido em outubro de 2024.

O corpo foi localizado por um casal que procurava materiais recicláveis na região. Eles acionaram a Polícia Militar após sentirem um forte odor e avistarem o cadáver parcialmente enterrado, com as pernas expostas e a calça arriada até as canelas. Durante a perícia, foram constatados sinais de violência, como afundamento no crânio e face, além de marcas de enforcamento por corda.