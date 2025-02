IFMS oferecerá cursos de qualificação para atender demanda da UFN-3

A Petrobras confirmou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas, após uma década de paralisação. Com um investimento de R$ 3,5 bilhões, a previsão é que a unidade entre em operação em 2028, reforçando o fornecimento de fertilizantes para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo. A previsão é de que as obras serão retomadas no segundo semestre deste ano.

Para suprir a demanda por mão de obra qualificada na construção e futura operação da UFN-3, a Petrobras lançou o Programa de Capacitação Autonomia e Renda, com a abertura de quase 4 mil vagas para qualificação profissional em Três Lagoas. A iniciativa é realizada em parceria com o Sesi-Senai e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores da região.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Três Lagoas, será uma das instituições responsáveis por essa formação. Segundo Edson Ítalo Mainardi Júnior, diretor-geral do campus de Três Lagoas, a instituição oferecerá seis cursos dentro do programa, sendo quatro na área de elétrica e dois na área de mecânica. “Atualmente, estamos articulando com a reitoria de extensão para definir os trâmites do acordo de cooperação entre as instituições. A previsão é iniciar as ofertas a partir do meio do ano”, explicou.