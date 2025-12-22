Imóveis abandonados geram transtornos e insegurança em várias regiões da cidade

Imóveis abandonados que acabam sendo utilizados como pontos de consumo e comercialização de drogas têm sido motivo de preocupação em Três Lagoas e estão no centro do trabalho preventivo da Polícia Militar. O comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Ronaldo Moreira, afirma que a corporação realizou um mapeamento desses locais e atua de forma integrada com a prefeitura e outros órgãos públicos para reduzir os impactos na segurança e na sensação de insegurança da população.

De acordo com o comandante, durante o monitoramento da ordem pública, a Polícia Militar identificou que os imóveis privados abandonados se tornaram um dos chamados problemas raiz para a concentração de crimes e do uso de drogas em determinados bairros. Segundo ele, embora Três Lagoas seja uma cidade urbanizada e planejada, sem áreas onde a PM deixe de atuar, o abandono de residências por parte de proprietários cria pontos vulneráveis que favorecem a ação criminosa.

“A cidade é totalmente urbanizada e a Polícia Militar entra em todos os locais para fazer a manutenção da ordem pública. O problema maior está nos imóveis privados abandonados, que acabam servindo como esconderijos, locais de reunião para uso de drogas e até apoio para outras práticas criminosas”, explicou Ronaldo Moreira.

A PM realizou um levantamento de todos esses pontos e mantém uma atuação integrada com o poder público municipal, vereadores e outros setores. O comandante destacou a importância da Lei Municipal nº 4.316, aprovada em junho deste ano, que define o que caracteriza um imóvel abandonado e prevê sanções aos proprietários, inclusive a possibilidade de demolição. Para ele, a legislação representa um avanço significativo na segurança pública municipal.

Esses locais, segundo a Polícia Militar, facilitam o uso de drogas justamente por ficarem afastados do olhar público, dificultando denúncias e a atuação imediata da polícia. Por isso, o policiamento precisa ser intensificado nessas áreas, o que acaba dispersando os recursos operacionais. “Se conseguirmos resolver o problema dos imóveis privados abandonados, teremos um avanço muito grande na segurança pública e também na percepção de segurança da população”, ressaltou.