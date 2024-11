Incêndio destrói residência no Centro de Três Lagoas

Um incêndio destrói, na noite desta segunda-feira (25), uma casa uma casa localizada na rua João Carrato, no Centro de Três Lagoas.

Segundo as primeiras informações, a residência seria de madeira e uma pane elétrica teria sido a causa do fogo que destrói o imóvel que fica ao lado do mercado Miyazaki. Ainda não há registro de feridos ou pessoas intoxicadas com a fumaça.