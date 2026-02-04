Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em Três Lagoas e região Leste de MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para Três Lagoas e municípios da região Leste de Mato Grosso do Sul devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso é válido desta terça-feira (4), até as 0h de sexta-feira (6), e indica risco à população.
De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, acompanhadas de ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. As condições climáticas elevam o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.
O sistema de alertas do instituto classifica os avisos em três níveis. Perigo potencial na cor amarela, perigo na cor laranja e grande perigo na cor vermelha. O alerta laranja indica situação que exige atenção redobrada e adoção de medidas preventivas por parte da população.
Segundo o Inmet, os municípios atingidos pelo alerta laranja de chuvas intensas são Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.
A recomendação é que moradores evitem áreas alagadas, não se abriguem debaixo de árvores durante rajadas de vento e fiquem atentos a possíveis quedas de energia. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.