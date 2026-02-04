Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em Três Lagoas e região Leste de MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para Três Lagoas e municípios da região Leste de Mato Grosso do Sul devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso é válido desta terça-feira (4), até as 0h de sexta-feira (6), e indica risco à população.

De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, acompanhadas de ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. As condições climáticas elevam o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.

O sistema de alertas do instituto classifica os avisos em três níveis. Perigo potencial na cor amarela, perigo na cor laranja e grande perigo na cor vermelha. O alerta laranja indica situação que exige atenção redobrada e adoção de medidas preventivas por parte da população.