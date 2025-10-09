Veículos de Comunicação
InterAnglo 2025 movimenta o Colégio Anglo Três Lagoas com dois dias de esporte, cultura e integração

Fernando Miranda

O Colégio Anglo Três Lagoas dá início nesta sexta-feira (10) a mais uma edição do InterAnglo 2025, evento tradicional que reúne alunos do Fundamental II e do Ensino Médio em uma grande celebração de esporte, cultura e amizade.

A programação promete dois dias de muita energia e competição saudável, reforçando o espírito de integração que é marca registrada da escola. Além das disputas esportivas, o evento proporciona momentos de convivência e incentivo à prática de atividades físicas como ferramenta de formação pessoal e coletiva dos estudantes.

A abertura oficial acontece às 17h30, no ginásio do Colégio Anglo Três Lagoas, e contará com a presença de alunos, professores, familiares e equipe pedagógica. Logo após a solenidade, começam as partidas que marcam o primeiro dia do evento.

Programação – Sexta-feira (10/10/2025):

🕠 17h30 – Abertura Oficial

🏀 18h00 – Basquete Feminino – Fundamental II (6º ao 9º ano)

🏀 18h40 – Basquete Masculino – Fundamental II (6º ao 9º ano)

🏐 19h20 – Voleibol Feminino – Ensino Médio

🏐 20h10 – Voleibol Masculino – Ensino Médio

🤾‍♀️ 21h00 – Handebol Feminino – Fundamental II (6º ao 9º ano)

🤾‍♂️ 21h40 – Handebol Masculino – Fundamental II (6º ao 9º ano)

Neste ano, o InterAnglo 2025 ganha um reforço especial com a participação do Colégio Araçá, que chega a Três Lagoas trazendo sua delegação esportiva para disputar as modalidades em conjunto com o Anglo. Serão três ônibus de alunos, professores e equipe técnica que viajam até a cidade especialmente para o evento, reforçando o clima de integração e amizade entre as instituições.

A presença do Colégio Araçá simboliza a expansão e o fortalecimento do InterAnglo como um evento que ultrapassa fronteiras escolares, unindo jovens de diferentes realidades em torno do espírito esportivo, da cooperação e do respeito mútuo. As partidas entre Anglo e Araçá prometem ser um dos pontos altos da programação, com disputas equilibradas e muita torcida.

Segundo a direção do Colégio Anglo Três Lagoas, o InterAnglo é uma oportunidade de promover valores que vão além da competição.

“O InterAnglo é mais do que um torneio. É um encontro de talentos, de superação e de amizade. A presença do Colégio Araçá torna este momento ainda mais especial, ampliando o sentimento de união e parceria entre nossas escolas”, destacou a equipe organizadora.

Com o lema “Um evento de integração, esporte, cultura e amizade”, o InterAnglo 2025 promete repetir o sucesso das edições anteriores, reunindo toda a comunidade escolar em torno da celebração do talento e da alegria dos estudantes.

