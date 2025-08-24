Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Jiu-jitsu

Jovem atleta busca apoio para disputar mundial

Lutadora exibe as três medalhas de campeã

Israel Espíndola

Isabela conquistou tricampeonato consecutivo e agora busca o título mundial
Isabela conquistou tricampeonato consecutivo e agora busca o título mundial

Isabela Mata, de 11 anos, é tricampeã do Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu. Pelo terceiro ano consecutivo, a jovem de Três Lagoas trouxe para o município a medalha de ouro na categoria.

Sobre as conquistas, a menina, que não esconde o sorriso angelical, disse estar muito feliz. “Eu não imaginava que conquistaria os três títulos consecutivos, então isso me deixa muito feliz, é isso”, contou, sorridente, Isabela Mata.

Agora, o desafio da atleta de artes marciais é outro, e bem mais difícil. Ela e toda a família buscam apoio para viajar até Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde acontece o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu.

A mãe de Isabela contou que o custo total da viagem gira em torno de R$ 35 mil, valor que inclui passagens, hospedagem, alimentação e taxas para poder competir. “Fizemos bingo, rifa e até uma vaquinha on-line. Todo esse dinheiro vai servir para realizar o sonho da minha filha. Até o momento já conseguimos pagar a taxa da federação, além de gastos com o passaporte, mas ainda temos o custo da inscrição. Todos esses valores são em dólar”, explicou Janaine Mata.

O campeonato mundial será em novembro, por isso a família corre contra o tempo para arrecadar os recursos e realizar o sonho da jovem atleta. “Estamos fazendo a nossa parte. Ela também tem treinado bastante e se dedicado muito. Por nós, ela já estaria em Abu Dhabi. Então, espero que as pessoas possam nos ajudar, patrocinar, e o resto está nas mãos de Deus”, finalizou a mãe.

Mundial
O “Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi” refere-se, na verdade, a um circuito de eventos de grande porte organizado pela Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), incluindo o Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jitsu (World Pro), realizado na capital dos Emirados Árabes Unidos. O circuito também conta com competições como o Abu Dhabi Grand Slam e campeonatos voltados a diferentes faixas e níveis. O evento reúne atletas de diversos países.

