Força Tática prende traficante e recupera bicicleta furtada com suspeito no Novo Oeste

Na sequência, os policiais realizaram a checagem da bicicleta elétrica que estava em posse do suspeito, sendo constatado que o veículo havia sido furtado no dia 28 de abril de 2024: Divulgação/RCN67
No dia 24 de janeiro, policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam um traficante de 18 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, em Três Lagoas (MS).

A prisão ocorreu por volta das 17h40, durante rondas da equipe da Força Tática no Residencial Novo Oeste. No Condomínio Ema, os policiais visualizaram um ciclista em frente a um bar, local já conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

Durante a busca pessoal, foram encontradas seis porções de maconha. Questionado, o suspeito informou que comercializava a droga e relatou o valor cobrado por cada porção.

Na sequência, os policiais realizaram a checagem da bicicleta elétrica que estava em posse do suspeito, sendo constatado que o veículo havia sido furtado no dia 28 de abril de 2024.

Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

