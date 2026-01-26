Força Tática prende traficante e recupera bicicleta furtada com suspeito no Novo Oeste

No dia 24 de janeiro, policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam um traficante de 18 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, em Três Lagoas (MS).

A prisão ocorreu por volta das 17h40, durante rondas da equipe da Força Tática no Residencial Novo Oeste. No Condomínio Ema, os policiais visualizaram um ciclista em frente a um bar, local já conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

Durante a busca pessoal, foram encontradas seis porções de maconha. Questionado, o suspeito informou que comercializava a droga e relatou o valor cobrado por cada porção.