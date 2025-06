Durante o Corpus Christi, 124 infrações por excesso de velocidade foram registradas em Três Lagoas

Apesar do baixo movimento, a operação registrou um acidente, diferente de 2024. Um veículo incendiou-se na BR-158, sentido Três Lagoas/Brasilândia, causando a interrupção parcial da rodovia por cerca de cinco horas, e em alguns momentos, o fechamento total por sete horas, para a remoção do veículo e sua carga. Felizmente, não houve vítimas.

A Operação Corpus Christi de 2025, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Três Lagoas, foi considerada mais tranquila em comparação ao ano anterior, com uma redução significativa no número de acidentes. O inspetor chefe da PRF, José Torres, atribuiu a menor movimentação nas estradas às baixas temperaturas, que desestimularam viagens.

Durante o feriado, a PRF realizou 928 consultas a pessoas e 974 a veículos, fiscalizando diretamente 336 pessoas e 249 veículos nas rodovias. A fiscalização foi intensificada na MS-158, área que concentrou os últimos acidentes de grande impacto.

O inspetor Torres classificou o incidente do veículo incendiado como uma ocorrência “inopinada” e “fora do normal”. No geral, o feriado foi considerado tranquilo para a maioria dos viajantes. No entanto, o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas ainda figuram entre as infrações mais comuns na região.