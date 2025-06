13 de junho é Dia de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas

Em 13 de junho, Três Lagoas celebra o Dia de Santo Antônio, seu padroeiro, conhecido popularmente como “Santo Casamenteiro”. A data é marcada pela fé e pela rica história que o santo e a igrejinha a ele dedicada representam para o município.

A Igreja de Santo Antônio, localizada em frente à Praça Ramez Tebet, no coração de Três Lagoas, surgiu com a cidade há 110 anos. A aposentada Janete Viana, devota do santo, frequenta as missas no local e destaca a importância de Santo Antônio como protetor da cidade. Ela relembra que o fazendeiro Antônio Trajano Santos doou as terras para a colonização de Três Lagoas, e a igrejinha foi preservada, tornando-se um marco cultural.

A história da construção da igreja revela que sua estrutura e decoração, incluindo o material, vieram de Portugal. Há também uma lenda mística envolvendo a igreja, sobre um “negrinho do português” que tocava o sino e, mesmo após desencarnar, o sino continuava a tocar no mesmo horário, uma história que até uma música de Sérgio Reis narra.

Apesar de ser o dia do padroeiro, 13 de junho não é feriado em Três Lagoas, diferentemente de Campo Grande, onde Santo Antônio também é padroeiro e a data é celebrada com feriado.