Três Lagoas terá a 14ª edição do 'Torneio de Pesca Esportiva' no mês de maio

A Associação de Pesca Esportiva Três-Lagoense (Apetl) promove, entre os dias 1 e 3 de maio, a 14ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em Três Lagoas. As inscrições já estão abertas e custam R$ 700 por embarcação, valor válido tanto para duplas quanto para trios.

A organização espera superar o número de participantes das edições anteriores, mantendo o compromisso com a qualidade do evento. As inscrições seguem até a véspera do torneio, e os primeiros inscritos concorrem a brindes durante transmissões ao vivo promovidas pela equipe organizadora.