20 anos do ProUni: 3,4 milhões de universitários beneficiados 

Entre 2005 e 2025, o Programa Universidade para Todos (ProUni), seguramente o programa social de Estado mais bem sucedido na área educacional, abriu as portas do Ensino Superior privado para 3,4 milhões de jovens, trazendo forte impacto social e de diversidade étnica, pois 55% dos beneficiados são afrodescendentes. Para o primeiro semestre de 2025, 1.862 Instituições de Ensino Superior (IES) particulares estão oferecendo 338 mil bolsas de estudo, o que corresponde a uma proporção média de cerca de 1:10 para todo o território brasileiro, ou seja, para cada 10 pagantes, 1 não paga ou paga metade da mensalidade na graduação instituição privada.

Além dos requisitos econômicos, uma vez que o programa é destinado à população de baixa renda, a meritocracia é também devidamente contemplada, pois o candidato deve alcançar um mínimo de 450 pontos no Enem, numa escala que vai até 1.000, e notas mais altas significam mais chances de se obter uma bolsa no curso almejado. A bolsa concedida, por sua vez, é paga por meio de renúncia fiscal do governo, referindo-se à isenção dada à IES privada em relação a quatro tributos federais (IRPJ, CSLL e PIS e Cofins), considerada absolutamente razoável em relação aos benefícios.

O resultado é uma parceria público-privada de ganha-ganha: de um lado, cumpre-se um relevante papel social e, de outro, as IES privadas preencham vagas ociosas, embora o programa também abarque todos os cursos da instituição, inclusive o de Medicina, no qual não há vaga sobrando. Para o governo federal, cada universitário do ProUni representa apenas cerca de 20% do custo de um aluno nas universidades públicas, conforme depoimento de um reitor de uma universidade privada. Sendo isso verdadeiro, para o governo federal, o custo de um estudante em uma universidade pública corresponde ao custo de cinco alunos em uma universidade privada, em decorrência da renúncia fiscal do governo.

Poucos sabem, mas o ProUni teve seu berçário no Paraná. Lembro bem da tarde de 2004, em uma reunião com diretores de escolas privadas, na qual recebemos o deputado federal Irineu Colombo (PT-PR), quando – com o zelo de quem busca uma joia – retirou da sua pasta duas folhas de papel com o texto que seria o embrião do ProUni.​ Nos anos que antecederam o programa, forte era a pressão da sociedade por mais vagas no Ensino Superior diante da realidade de que as universidades públicas não dariam conta do enorme contingente de concluintes do Ensino Médio, enquanto – de acordo com o Inep – havia mais de meio milhão de vagas ociosas nas instituições particulares de Ensino Superior. Uma realidade propícia e que clamava por um desafogo nesse afunilamento, e destarte a proposta foi apresentada em maio de 2004 ao então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que anuiu que ela fosse encaminhada à Câmara dos Deputados.​

Julgo que o Sinepe/PR (Sindicato das Escolas Privadas do Paraná), que congrega cerca de 2.100 instituições privadas, deu uma importante contribuição, interpondo sugestões, ofertando assistência jurídica ao texto preliminar e intermediando a adesão de outros

deputados e autoridades. Depois de muitas negociações com os ministros da Educação e da Fazenda, o projeto de lei foi sancionado, ainda no primeiro mantado do Presidente Lula (Lei 11.096/2005). O então ministro da Educação, Aloizio Mercadante, defendeu o investimento indireto como sendo “um custo bem mais barato do que se fôssemos criar vagas novas em uma Universidade Federal”.