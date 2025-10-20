Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Infraestrutura

20 novas faixas elevadas são instaladas em Três Lagoas para aumentar a segurança nas escolas e CEIs

Saiba quais locais foram contemplados com essa nova iniciativa

Redação RCN67

Os serviços estão sendo realizados com equipamentos e maquinário próprios do município, contando com o apoio da equipe técnica e operacional da Prefeitura. Foto: Divulgação.
Os serviços estão sendo realizados com equipamentos e maquinário próprios do município, contando com o apoio da equipe técnica e operacional da Prefeitura. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está ampliando a construção de faixas de pedestres elevadas e redutores de velocidade em diversos pontos da cidade. A iniciativa visa garantir mais segurança para alunos, professores e moradores que circulam pelas vias próximas às escolas, Centros de Educação Infantil (CEIs) e outros locais estratégicos.

Entre os locais contemplados com as novas faixas elevadas estão a Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão, a Escola Joaquim Marques de Souza, o CEI Olga Salati Marcondes, o CEI Neife de Souza Lima, a Escola Crase Coração de Mãe, a Escola Olynto Mancini, o CEI Massumi Otsubo, o CEI Guanabara (com faixa elevada e redutor de velocidade), as Escolas Parque São Carlos 01 e 02, o CEI Edneia Borges, a Escola Eufrosina Pinto, a Escola Flausina de Assunção Marinho, o CEI Lilian Márcia Dias, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, o CEI Nossa Senhora Aparecida, o CEI Maria Aparecida do Nascimento Castro, a Escola General Nelson de Oliveira (com redutor já executado), o CEI Novo Alvorada e a Escola Marlene de Noronha.

Os serviços estão sendo realizados com equipamentos e maquinário próprios do município, contando com o apoio da equipe técnica e operacional da Prefeitura.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

