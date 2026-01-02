Veículos de Comunicação
'2026 - Caminhos para um ano melhor': Três Lagoas segue rumo à sustentabilidade

Série de reportagem mostra iniciativas que complementam programas de educação ambiental e arborização urbana

Kelly Martins

A cidade avança quando poder público, produtores, cooperativas e comunidade caminham na mesma direção. Reprodução/TVC.

Três Lagoas avançou, em 2025, em ações de sustentabilidade que englobam o meio ambiente rural e urbano, agricultura familiar e fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis. A cidade sediou grandes eventos técnicos em citricultura, promoveu práticas de gestão do uso do solo e registrou expressiva Participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), impulsionando a agricultura familiar e o acesso aos alimentos de qualidade.

A equipe de Jornalismo do Grupo RCN produziu uma série especial: “2026 começa agora – Caminhos para um ano novo melhor”. A terceira reportagem aborda sobre iniciativas que complementam programas de educação ambiental e arborização urbana, demonstrando desenvolvimento sustentável e integração entre os setores público e produtivo.

A secretária de Meio Ambiente e Agronegócios, Mariana do Amaral, destaca que os trabalhos estã centrados em coleta seletiva, convencional e a destinação dos resíduos.

Especificamente sobre a seleção dos materiais recicláveis e não recicláveis, ela observa que ainda faltam alguns pontos para que o morador realize a destinação correta de cada item. Tempo e conhecimento são algumas dessas observações.

Para além da sustentabilidade ligada somente à questões de reciclagem, a pasta também aproximou outras vertentes. Deu maior evidência para a agricultura e o desenvolvimento econômico em 2025.

Mas o trabalho reconhecido em prol da sustentabilidade não fica somente sob a responsabilidade do poder público. A Cooperativa de Reciclagem Arara Azul também tem um trabalho de extrema importância neste ponto. É quem recebe o material, faz a seleção e encaminha para o processo de reciclagem. Com tanto trabalho, muitas histórias acabam se somando e transformando algo invisível, em palpável e indispensável.

Entre políticas públicas, trabalho técnico e o envolvimento de quem está na ponta do processo, Três Lagoas mostra que sustentabilidade se constrói de forma coletiva.

A cidade avança quando poder público, produtores, cooperativas e comunidade caminham na mesma direção.

Um trabalho que não se encerra em um ano, mas que aponta para um futuro mais consciente, equilibrado e responsável com o meio ambiente e com as próximas gerações.

Acompanhe também a segunda reportagem da série especial: “2026 começa agora – Caminhos para um ano novo melhor“: Três Lagoas inicia com orçamento histórico de R$ 1,48 bilhão.

A primeira reportagem da série especial “2026 começa agora – Caminhos para um ano novo melhor“ foi sobre:  inflação pressiona orçamento das famílias em Três Lagoas.

