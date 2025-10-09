2ª Meia Maratona Contra a Pólio também terá vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da Coordenação de Imunização, levará uma equipe ao local da maratona para ampliar a cobertura da vacinação contra a gripe, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. Juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), que preparará um espaço kids com atividades recreativas e brinquedos infláveis, para a diversão das crianças.

Segundo a secretaria, será montado um posto de vacinação na área de largada e chegada da prova, com profissionais capacitados, insumos e estrutura completa para atender gratuitamente tanto os competidores quanto o público em geral, em um atendimento com horário estendido acompanhando o cronograma da maratona.

A Meia Maratona Contra a Pólio é promovida pelo Rotary Costa Leste, dentro da campanha mundial do Rotary Internacional pela erradicação da poliomielite. O evento contará com percursos de 21 km, 10 km, 5 km e uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, amadores e simpatizantes da causa. As inscrições para a 2ª Meia Maratona Contra a Pólio já estão abertas e podem ser feitas por meio do link disponível no Instagram oficial do evento: @rotarycostaleste.

Os participantes receberão um kit com camiseta exclusiva e número de peito. Todos os que completarem a prova receberão medalha de participação. Já os três primeiros colocados nas categorias geral e por faixa etária serão premiados com troféus e prêmios em dinheiro: