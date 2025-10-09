Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

CAMPANHA

2ª Meia Maratona Contra a Pólio também terá vacinação contra a gripe

Evento contará com vacinação gratuita contra a gripe e espaço recreativo para crianças

Redação RCN67

Será realizado ações que buscam integrar esporte, saúde e solidariedade, aproximando a comunidade de causas sociais e campanhas de conscientização. Foto: Reprodução/Assessoria.
Será realizado ações que buscam integrar esporte, saúde e solidariedade, aproximando a comunidade de causas sociais e campanhas de conscientização. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da Coordenação de Imunização, levará uma equipe ao local da maratona para ampliar a cobertura da vacinação contra a gripe, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. Juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), que preparará um espaço kids com atividades recreativas e brinquedos infláveis, para a diversão das crianças.

Segundo a secretaria, será montado um posto de vacinação na área de largada e chegada da prova, com profissionais capacitados, insumos e estrutura completa para atender gratuitamente tanto os competidores quanto o público em geral, em um atendimento com horário estendido acompanhando o cronograma da maratona.

A Meia Maratona Contra a Pólio é promovida pelo Rotary Costa Leste, dentro da campanha mundial do Rotary Internacional pela erradicação da poliomielite. O evento contará com percursos de 21 km, 10 km, 5 km e uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, amadores e simpatizantes da causa. As inscrições para a 2ª Meia Maratona Contra a Pólio já estão abertas e podem ser feitas por meio do link disponível no Instagram oficial do evento: @rotarycostaleste.

Os participantes receberão um kit com camiseta exclusiva e número de peito. Todos os que completarem a prova receberão medalha de participação. Já os três primeiros colocados nas categorias geral e por faixa etária serão premiados com troféus e prêmios em dinheiro:

Notícias Relacionadas

Meia Maratona – 21 km
1º lugar – R$ 1.500
2º lugar – R$ 1.000
3º lugar – R$ 700

Corrida – 10 km
1º lugar – R$ 800
2º lugar – R$ 500
3º lugar – R$ 300

Corrida – 5 km
1º lugar – R$ 500
2º lugar – R$ 300
3º lugar – R$ 200

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos