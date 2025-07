Segundo Batalhão da Polícia Militar prende três evadidos com reforço de policiais

Na segunda-feira (30), a Polícia Militar de Três Lagoas efetuou o cumprimento de três mandados de prisão em diferentes regiões da cidade, reforçando o combate à criminalidade. Por volta das 19h, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão abordou um veículo na avenida Capitão Olyntho Mancini. O condutor, um homem de 56 anos, já era conhecido das autoridades e possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso no local e conduzido à delegacia.

Mais tarde, às 23h10, uma guarnição do Getam realizava patrulhamento no bairro Jardim Paranapungá, quando abordou um homem de 47 anos na rua Benedito Soares da Motta. Durante a checagem, os policiais constataram que o suspeito estava evadido do sistema prisional. Ele recebeu voz de prisão e também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.