3ª DP de Três Lagoas prende bataguaçuense com boca de fumo improvisada em mata

Policiais da 3ª Delegacia de Policia Civil, prendeu um suspeito por tráfico de drogas nesta quarta-feira (13), após uma ação de combate a crimes na região do bairro São João, Sul de Três Lagoas (MS).

Tudo começou quando os investigadores da 3ªDP, estavam em rondas pelo bairro São João e uma invasão próximo, quando foram informados de que um suspeito de integrar uma facção criminosa e oriundo da cidade de Bataguassu, estaria refugiado numa região de mata naquela região, realizando a venda de drogas em um barraco.

Afim de averiguar a denuncia de um dos moradores da área, os investigadores adentraram numa trilha improvisada nas margens da Central de Tratamento de Esgoto da Sanesul, e dentro da mata, foi localizado um barro de lona, e um homem sentado em um sofá velho, falando ao celular.