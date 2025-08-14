3ª DP de Três Lagoas prende bataguaçuense com boca de fumo improvisada em mata

Policiais da 3ª Delegacia de Policia Civil, prendeu um suspeito por tráfico de drogas nesta quarta-feira (13), após uma ação de combate a crimes na região do bairro São João, Sul de Três Lagoas (MS).
Tudo começou quando os investigadores da 3ªDP, estavam em rondas pelo bairro São João e uma invasão próximo, quando foram informados de que um suspeito de integrar uma facção criminosa e oriundo da cidade de Bataguassu, estaria refugiado numa região de mata naquela região, realizando a venda de drogas em um barraco.
Afim de averiguar a denuncia de um dos moradores da área, os investigadores adentraram numa trilha improvisada nas margens da Central de Tratamento de Esgoto da Sanesul, e dentro da mata, foi localizado um barro de lona, e um homem sentado em um sofá velho, falando ao celular.
O suspeito foi abordado e no momento que viu que seria revistado, teria tentado quebrar o celular, na tentativa de impedir que os policiais civis apreendessem o aparelho, mas foi contido e preso. No local haviam diversas porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro decorrente da venda de drogas. Questionado o homem confessou ser natural da cidade Bataguassu, cidade distante 133 Km de Três Lagoas, mas sobre a droga e o que fazia na cidade, o mesmo não soube dizer, segundo a nota da Polícia Civil.
Segundo a nota da Polícia Civil, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pela suspeita de tráfico de drogas, foi levado para à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento foi lavrado o alto de flagrante e o suspeito levado para a carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde aguardará pela transferência para a Penitenciária de Segurança Média.